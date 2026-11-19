Küçükçekmece'de emlakçıya silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde bir emlakçıya gelen maskeli motosikletli şahıs, içeri girip 'sipariş verdiniz mi?' diye sorduktan sonra iş yerinde bulunan iki kişiye silahla saldırdı. Olayda 2 kişi yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen maskeli bir kişi önce dışarıdan etrafı gözetledi, ardından caddede bulunan emlakçıya girip çalışanlara 'sipariş verdiniz mi?' diye sordu. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş etti ve hızla uzaklaştı.

İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılara ilk yardım yapıldıktan sonra ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Görgü tanıkları, kamera kayıtları ve soruşturma:

Olay yerinde güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi; polis çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerine gelerek delil çalışması yürüttü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin etrafı gözetlediği, içeri girdiği ve saldırı sonrasında hızlı şekilde kaçtığı anlar yer alıyor.

Polis ekipleri saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak şüphelinin tespitine yönelik adımlar atıyor.

Küçükçekmece’de, iş yerindekilere ‘sipariş verdiniz mi’? deyip silahla saldırdı: 2 yaralı