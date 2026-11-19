Olayın özeti:

Tayland’ın turizm ve eğlence kenti Pattayada meydana gelen olayda, turist Serkan V. kaldığı apartman dairesine davet ettiği kişinin parasını aldıktan sonra kaçtığını bildirerek polis ekiplerine başvurdu. Şikayet üzerine çalışma başlatan güvenlik güçleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

şüphelinin tespiti ve yakalanması:

Görüntüleri inceleyen ekipler, olayla bağlantılı olarak 19 yaşındaki bir kişiyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda, ihbarın ardından iki saat içinde şüpheli yakalandı ve Pattaya’daki kaldığı dairede arama yapıldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunda hırsızlığı itiraf ettiği aktarıldı.

ele geçirilen para ve iade süreci:

Operasyonda, turistin çalındığını belirttiği 2 bin dolar ile 7 bin baht nakit para (yaklaşık 110 bin TL) ele geçirildi. Soruşturmada, şüphelinin parasının bir kısmını Pattaya’daki bir döviz bürosunda bozdurduktan sonra dairesine döndüğü belirlendi. Ekipler tarafından ele geçirilen paranın tamamı sahibine teslim edildi.

Olay, yerel polis birimlerinin hızlı müdahalesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin etkin kullanımı sayesinde kısa sürede çözüldü. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yetkililer, benzer olayların önlenmesi için tedbirlerin ve bilgilendirmenin sürdürüleceğini bildirdi.

TAYLAND'IN TURİZM VE EĞLENCE KENTİ PATTAYA'DA TÜRK VATANDAŞI TURİST SERKAN SERKAN V.'A AİT 2 BİN DOLAR VE 7 BİN BAHT (YAKLAŞIK 110 BİN TL) DEĞERİNDEKİ PARAYI ÇALAN ŞÜPHELİ, İHBARIN ARDINDAN POLİS EKİPLERİNİN OPERASYONLA 2 SAAT İÇİNDE YAKALANDI.