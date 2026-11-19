olayın gelişimi:
Olay, saat 19.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir inşaat sahasında gerçekleşti. İddiaya göre, işçiler maaşlarını alamadıklarını öne sürerek alanda toplandı ve eylem başlattı.
Eylem sırasında bazı işçiler inşaatın en üst kısmına çıkarken, diğerleri aşağıda toplanıp protestolarını sürdürdü.
müdahaleler ve güvenlik önlemleri:
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, işçilerin alandaki eylemi devam etti.
İSTANBUL’UN ATAŞEHİR İLÇESİ İÇERENKÖY MAHALLESİ’NDEKİ BİR İNŞAATTA, MAAŞLARINI ALAMADIKLARINI İLERİ SÜREN İŞÇİLER EYLEM YAPTI. BAZI İŞÇİLER İNŞAATIN EN ÜSTÜNE ÇIKARKEN, DİĞERLERİ AŞAĞIDA KALDI.
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