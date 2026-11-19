Milas açıklarında motoru arızalanan balıkçı teknesi kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Bozbük açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen balık avlama teknesindeki bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

müdahale ve kurtarma çalışması:

Bölgeden gelen yardım talebi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, başlattıkları operasyonla teknedeki şahsı botlarına alarak güvenli şekilde kurtardı.

arızalı teknenin güvenli hale getirilmesi:

Kurtarılan kişinin sağlık durumu ile ilgili ek bilgi verilmezken, arızalı balıkçı teknesi ekipler tarafından Yıldız Koyu'na güvenli şekilde yanaştırıldı ve bölgedeki çalışmalar sonlandırıldı.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ BOZBÜK AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN BALIKÇI TEKNESİNDEKİ 1 KİŞİ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.