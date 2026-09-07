kayıp kızını arayan anne: ırmak mezar olmasın

kaza ve kaybolma:

Olay, 16 Mayıs 2026 günü Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. 28 DR 070 plakalı araç sürücü U.Y. (20) yönetimindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (16) olay yerinde yaşamını yitirdi; kuzeni Esma Nur Hacıosmanoğlu (17) ise kazanın şoku ile Kelkit Çayı’na atlayıp akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 114 gündür sürüyor ancak Esma Nur’un bedenine ulaşılamadı. Kazanın oluş şekli, araçtan savrulma ve şok tepkileri kolluk kuvvetleri ile arama ekiplerinin çalışmasını belirleyen unsurlar oldu.

soruşturma ve bulgular:

Soruşturma kapsamında sürücünün yapılan ölçümde 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan önce araç içinde çekilen görüntülerde sürücünün hız yaptığı ve yanındakiler tarafından uyarıldığı görülüyor. Kazayla ilgili yargılama süreci devam ediyor ve olay yerindeki müdahale biçimi ile arama çalışmaları dosyanın önemli başlıklarını oluşturuyor.

Olay anına ilişkin ifadelerde, kazadan sonra olaya intikal eden sağlık görevlileri (ATT) ve bekçi bulunduğu; ancak aracın sürücüsünün yakınlarının müdahalesi nedeniyle sahadaki müdahalede kesintiler yaşandığı iddia ediliyor. Esma Nur’un araçtan kurtulup suya atladığı yönündeki anlatımlar da soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

annenin talebi ve yasal süreç:

Esma Nur’un annesi İlknur Hacıosmanoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bulunmasını istedi. Anne, kazanın oluş biçimini, araç içindeki hasta müdahalelerindeki iddiaları ve sürücünün tutumunu detaylarıyla anlattı ve herkesin adalet önünde hesap vermesini talep etti.

Anne, aramaların Esma Nur bulunana kadar sürdürülmesini ve Kelkit Çayı’nın kızının mezarı haline gelmemesini özellikle vurguladı: "Bu ırmak benim kızımın mezarı olmasın." Ayrıca, olayın yaşandığı gece çekilen görüntüler ve müdahale eksiklikleriyle ilgili şikâyetçi olduğunu belirtti.

Yetkililer ve arama ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kapsamı ile yargı sürecinin ilerleyişi, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak. Aile, Esma Nur’un bulunması için kamuoyundan ve yetkililerden destek bekliyor.

ARADAN GEÇEN 114 GÜN VE TÜM ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN ESMA NUR HACIOSMANOĞLU’NUN BEDENİNE ULAŞILAMADI. (ARŞİV)