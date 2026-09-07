Dolar 48,4304 +0,00%
Euro 56,3257 +0,13%
Bist 14.108,05 +0,68%
Altın Gram 6.970,39 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

kayıp kızını arayan anne: ırmak mezar olmasın

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 16 Mayıs'ta meydana gelen kazada Kelkit Çayı'na atlayarak kaybolan 17 yaşındaki Esma Nur için 114 gündür arama sürüyor; anne kızının mezarının olmasını istiyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:53

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 12:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

kayıp kızını arayan anne: ırmak mezar olmasın

kaza ve kaybolma:

Olay, 16 Mayıs 2026 günü Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında meydana geldi. 28 DR 070 plakalı araç sürücü U.Y. (20) yönetimindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı (16) olay yerinde yaşamını yitirdi; kuzeni Esma Nur Hacıosmanoğlu (17) ise kazanın şoku ile Kelkit Çayı’na atlayıp akıntıya kapılarak kayboldu.

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 114 gündür sürüyor ancak Esma Nur’un bedenine ulaşılamadı. Kazanın oluş şekli, araçtan savrulma ve şok tepkileri kolluk kuvvetleri ile arama ekiplerinin çalışmasını belirleyen unsurlar oldu.

soruşturma ve bulgular:

Soruşturma kapsamında sürücünün yapılan ölçümde 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan önce araç içinde çekilen görüntülerde sürücünün hız yaptığı ve yanındakiler tarafından uyarıldığı görülüyor. Kazayla ilgili yargılama süreci devam ediyor ve olay yerindeki müdahale biçimi ile arama çalışmaları dosyanın önemli başlıklarını oluşturuyor.

Olay anına ilişkin ifadelerde, kazadan sonra olaya intikal eden sağlık görevlileri (ATT) ve bekçi bulunduğu; ancak aracın sürücüsünün yakınlarının müdahalesi nedeniyle sahadaki müdahalede kesintiler yaşandığı iddia ediliyor. Esma Nur’un araçtan kurtulup suya atladığı yönündeki anlatımlar da soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

annenin talebi ve yasal süreç:

Esma Nur’un annesi İlknur Hacıosmanoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak kızının bulunmasını istedi. Anne, kazanın oluş biçimini, araç içindeki hasta müdahalelerindeki iddiaları ve sürücünün tutumunu detaylarıyla anlattı ve herkesin adalet önünde hesap vermesini talep etti.

Anne, aramaların Esma Nur bulunana kadar sürdürülmesini ve Kelkit Çayı’nın kızının mezarı haline gelmemesini özellikle vurguladı: "Bu ırmak benim kızımın mezarı olmasın." Ayrıca, olayın yaşandığı gece çekilen görüntüler ve müdahale eksiklikleriyle ilgili şikâyetçi olduğunu belirtti.

Yetkililer ve arama ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların kapsamı ile yargı sürecinin ilerleyişi, olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak. Aile, Esma Nur’un bulunması için kamuoyundan ve yetkililerden destek bekliyor.

ARADAN GEÇEN 114 GÜN VE TÜM ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN ESMA NUR HACIOSMANOĞLU’NUN BEDENİNE...

ARADAN GEÇEN 114 GÜN VE TÜM ARAMA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN ESMA NUR HACIOSMANOĞLU’NUN BEDENİNE ULAŞILAMADI. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun girişinde düzenlenen operasyonda 13 Afgan yakalandı, 4 şüpheli gözaltında
images

Kırıkkale'de kontrolde 539 sentetik ecza hapı bulundu, sürücü cezaevine gönderil...
images

Adıyaman'da müdahale eden genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı
images

parkta kaydedilen saldırının görüntüleri aileye ulaşınca yardım istendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun girişinde düzenlenen operasyonda 13 Afgan yakalandı, 4 şüpheli gözaltında

Türkeli'de kuyuları selden korumak için enerji hatları iç bölgelere alınıyor

Kırıkkale'de kontrolde 539 sentetik ecza hapı bulundu, sürücü cezaevine gönderildi

Sinop Üniversitesi'nde yeşil kampüs dönüşümü

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti