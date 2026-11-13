Kaymakam Ahat çocuklarla camide buluştu: kur’an kursu çalışmaları değerlendirildi

Demirözü kaymakamı kurs öğrencileriyle bir araya geldi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat ile İlçe Vaizi Sadık Çimen, Demirözü Merkez Yeni Camii'nde 7-10 yaş Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyarette Kaymakam Ahat, kurs öğreticisinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

saha ziyareti ve görüşme:

Kaymakam Ahat ve vaizin katılımıyla gerçekleşen ziyarette, kursun günlük programı, eğitim yöntemleri ve öğrenci katılımı değerlendirildi. Öğreticiden alınan bilgiler doğrultusunda kursun hem Kur’an-ı Kerim öğretimi hem de temel dini bilgiler konusunda düzenli bir müfredat uyguladığı aktarıldı.

eğitim programı ve sosyal etkinlikler:

Kur’an eğitiminin yanı sıra kurs kapsamında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin de önemli olduğu vurgulandı. Bu faaliyetlerin, çocukların sadece dini bilgiyle sınırlı kalmayıp farklı alanlarda yetkinlik kazanmalarına imkân sağladığı belirtildi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Ahat, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik önerileri dinledi ve toplumun destekleyici rolüne dikkat çekti. Kursun aile ve cami iş birliğiyle sürdürülmesinin, çocukların gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

KAYMAKAM AHAT KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ