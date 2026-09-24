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Kaymakam Mantı anaokulunda eğitim ortamını yerinde inceledi

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Sevde Nur Mantı, Şehit Sabahattin Şenkal Anaokulu'nu ziyaret edip eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçları yerinde inceledi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kaymakam Mantı anaokulunda eğitim ortamını yerinde inceledi

kaymakamın okul ziyareti:

Kaymakam Sevde Nur Mantı, Çavdarhisar'da bulunan Şehit Sabahattin Şenkal Anaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette okulun genel durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

görüş alışverişi ve değerlendirme:

Mantı, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen programlar, sınıf düzeni ve ihtiyaç duyulan alanlar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Yerinde yapılan inceleme sırasında eğitim ortamına ilişkin gözlemler paylaşıldı ve uygulamaların işleyişi değerlendirildi.

öğretmenlere teşekkür ve iyi dilekler:

Kaymakam Mantı, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaret, okul yönetimi ile kaymakamlık arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine katkı sağladı.

KAYMAKAM MANTI’DAN ANAOKULUNA ZİYARET

KAYMAKAM MANTI’DAN ANAOKULUNA ZİYARET

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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