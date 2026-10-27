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Kayseri Devlet Hastanesi'nde gece okulu: ailelere doğuma hazırlık ve uygulamalı destek

Kayseri Devlet Hastanesi gece okulunda verilen uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi, masaj ve nefes teknikleriyle anne adaylarına ve yakınlarına güvenli destek sunuyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kayseri Devlet Hastanesi'nde gece okulu: ailelere doğuma hazırlık ve uygulamalı destek

Eğitim merkezinin uygulamaları:

Emel-Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği bünyesindeki gece okulunda anne adaylarına ve yakınlarına yönelik uygulamalı doğuma hazırlık eğitimi verildi. Program kapsamında katılımcılara doğum sürecinin temel aşamaları anlatılırken, pratiğe dayalı gösterimler yapıldı.

Uygulanan teknikler ve destek biçimleri:

Eğitimde travay (doğum eylemi) sürecinde gebe yakınlarının anne adaylarına sağlayabileceği fiziksel ve duygusal destek öncelikli olarak ele alındı. Katılımcılara rahatlatıcı masaj teknikleri, doğru nefes egzersizleri ve doğumun erken döneminde ağrılarla baş etmeye yardımcı olabilecek rahatlatıcı yöntemler uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulamalı çalışmalar, aile fertlerinin doğum anında nasıl rol alabileceğini somut örneklerle ortaya koydu; bu sayede anne adaylarının yanında bulunacak kişilerin müdahaleleri ve destek yöntemleri netleşti.

Hedefler ve sürdürülebilir eğitim:

Eğitimlerin amacı, anne adaylarının doğum sürecini daha bilinçli, güvenli ve rahat geçirmelerine katkı sağlamak ve aile desteğinin önemini vurgulamaktır. Kayseri Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür programların düzenli olarak devam edeceğini ve katılımcıların gebelik ve doğum sürecine hazırlık düzeylerinin artmasının beklendiğini belirtti.

Programın uygulamalı yapısı, katılımcıların teknikleri deneyerek öğrenmelerine olanak tanıyor; bu da doğum anında hem anne adayının hem de yanındaki yakınların süreci daha etkin yönetmesine yardımcı oluyor.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİNE BAĞLI EMEL-MEHMET TARMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KLİNİĞİNDE BULUNAN GECE OKULUNDA ANNE ADAYLARINA VE YAKINLARINA YÖNELİK UYGULAMALI DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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