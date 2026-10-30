Dolar 49,9352 +0,05%
Euro 55,8616 +0,15%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.449,42 -0,35%
EUR/USD 1,1188 +0,07%
Brent Petrol 111,60 +0,72%
--°

Sultanbeyli'de koli içinde 1 milyon 642 bin pregabalin ele geçirildi

Sultanbeyli'de 28 Ekim'de durdurulan araçta gizlenmiş 18 koli içinde 1.642.000 pregabalin ele geçirildi, iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 02:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultanbeyli'de koli içinde 1 milyon 642 bin pregabalin ele geçirildi

Sultanbeyli'de narkotik ekipleri büyük çaplı sentetik ecza operasyonu gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 28 Ekim tarihinde Sultanbeyli ilçesinde şüpheli bir araç tespit edilerek operasyon düzenlendi.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Operasyon kapsamında araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 18 koli bulundu. Koliler içerisinde toplam 1 milyon 642 bin adet, etken maddesi pregabalin olan sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ticari ölçekte bir sevkiyata işaret ettiği belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer örgütlü ticaretin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve ele geçirilen miktarın piyasaya ulaşmasının önlendiğini vurguladı.

.

.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu
images

Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi
images

İznik'te Çiçekli Mahallesi'nde soğuk depo yangını: ekipler müdahale ediyor
images

Karaduvar'da yıldırımın çarptığı antrepoda yangın kontrol altına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

Kağıthane'de çatı alev aldı, bina sakinleri tahliye edildi

İznik'te Çiçekli Mahallesi'nde soğuk depo yangını: ekipler müdahale ediyor

Karaduvar'da yıldırımın çarptığı antrepoda yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat