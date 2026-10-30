Sultanbeyli'de koli içinde 1 milyon 642 bin pregabalin ele geçirildi

Sultanbeyli'de narkotik ekipleri büyük çaplı sentetik ecza operasyonu gerçekleştirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 28 Ekim tarihinde Sultanbeyli ilçesinde şüpheli bir araç tespit edilerek operasyon düzenlendi.

operasyon ve ele geçirilen maddeler:

Operasyon kapsamında araçta yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette 18 koli bulundu. Koliler içerisinde toplam 1 milyon 642 bin adet, etken maddesi pregabalin olan sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ticari ölçekte bir sevkiyata işaret ettiği belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi (uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında adli makamlara sevk edildi. Soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, benzer örgütlü ticaretin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ve ele geçirilen miktarın piyasaya ulaşmasının önlendiğini vurguladı.

.