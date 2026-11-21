Kayseri kadın futsal takımı finallere yükseldi

Kayseri Kadın Futsal Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Turnuvasında gösterdiği başarılı performans sayesinde Türkiye Finallerine yükselme başarısı gösterdi. Takımın mücadeleci oyun stili, azmi ve birlikteliği turnuvada belirleyici oldu.

turnuvadaki performans:

Rakiplerini geride bırakan ekip, disiplinli oyun anlayışı ve takım ruhuyla öne çıktı. Sporcuların saha içi iletişimi ve mücadeleci duruşu, finallere güvenle gitmelerini sağladı. Türkiye Finalleri, 26 Kasım-2 Aralık 2026 tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek.

hazırlıklar ve il müdürü ziyareti:

Türkiye Finalleri'ne hazırlanan sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Kabakcı sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, takımın azmi ve kararlılığıyla finallerde de Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti ve başarılar diledi.

Kayseri Kadın Futsal Takımı, Antalya'daki finallerde şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor ve kent adına en iyi sonucu almak için hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL TURNUVASI’NDA BAŞARILI BİR PERFORMANS ORTAYA KOYAN KAYSERİ KADIN FUTSAL TAKIMI, TÜRKİYE FİNALLERİ’NE YÜKSELME BAŞARISI GÖSTERDİ.