Başarı hikayesi:

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde öğrenim gören 6. sınıf öğrencisi Filiz Sönmez, voleyboldaki yeteneği ve gösterdiği performans sayesinde Türkiye’nin köklü kulüplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısına transfer edilerek ilçeye önemli bir gurur kaynağı oldu.

Filiz’in seçilme süreci, antrenmanlardaki ilerlemesi ve turnuvalardaki başarıları kulüp yetkililerinin dikkatini çekti. Başarısı, hem okulunda hem de bölgedeki spor çevrelerinde geniş yankı buldu.

Okul ve ilçe temsilcilerinin değerlendirmesi:

Seçimin ardından Başmakçı Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcısı Serhat Çoban ile birlikte Başmakçı İlçe Millî Eğitim Müdürü Yasin Filiz’i makamında ziyaret eden genç sporcu, yöneticilere transfer sürecine ilişkin bilgiler aktardı. Görüşmede öğrencinin sportif gelişim süreci ve elde ettiği başarılar üzerine konuşuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yasin Filiz, Filiz Sönmez'i tebrik ederek gençlerin akademik eğitimin yanı sıra sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da gelişmelerinin önemini vurguladı ve bu tür başarıların ilçedeki diğer öğrencilere örnek olacağını belirtti.

İlçenin spor ve eğitim potansiyeli:

Okul yönetimi ve ilçe yetkilileri, Başmakçı’dan yetişen yeteneklerin ülke çapında tanınan kulüplerde yer almasının ilçenin eğitim ve spor altyapısının gücünü gösterdiğini söyledi. Filiz Sönmez'in başarısının, bölgedeki gençlerin motivasyonunu artırması ve spor çalışmalarına ilgiyi yükseltmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BAŞMAKÇI İLÇESİNDE EĞİTİM GÖREN 6. SINIF ÖĞRENCİSİ FİLİZ SÖNMEZ, VOLEYBOLDAKİ ÜSTÜN BAŞARISIYLA TÜRKİYE’NİN KÖKLÜ SPOR KULÜPLERİNDEN ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ’NÜN ALTYAPISINA TRANSFER OLARAK İLÇEYE BÜYÜK GURUR YAŞATTI.