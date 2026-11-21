Niğde voleybolda çeyrek finale çıktı

İzmir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Türkiye Finallerinde Niğde Valiliği'nin kadın ve erkek voleybol takımları, ilk etap maçlarının ardından çeyrek finale yükseldi.

Turnuvaya Türkiye'nin farklı illerinden takımlar katıldı ve Niğde'yi temsil eden ekipler, ilk maçlardaki başarılarıyla son sekiz takım arasına adlarını yazdırdı.

rakipler ve eşleşmeler:

Erkek voleybol takımı çeyrek finalde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşılaşacak. Kadın takımının rakibi ise Erzurum Emniyet Kadın Voleybol Takımı olacak ve yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

valiliğin değerlendirmesi:

Niğde Valiliği, iki takımın da çeyrek finale yükselmesinin kent adına gurur verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti ve çeyrek final karşılaşmalarında başarı diledi.

4. KAMU SPOR OYUNLARI TÜRKİYE FİNALLERİ’NDE NİĞDE VALİLİĞİNİN KADIN VE ERKEK VOLEYBOL TAKIMLARI ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ.