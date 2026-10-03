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Kayseri kariyer merkezi eylülde 297 kişiyi işe bağladı

Kayseri Kariyer Merkezi eylül ayında 297 kişiyi istihdama yönlendirirken 877 başvuru aldı ve 94.509 SMS ile adayları uygun işlere yönlendirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri kariyer merkezi eylülde 297 kişiyi işe bağladı

Kayseri kariyer merkezi eylülde istihdama aracılık etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, Eylül 2026 verilerine göre kentte iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam etti. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediyenin istihdama yönelik hizmetlerinden biri olan merkez, sanayi, ticaret ve üretim odaklı iş gücü ihtiyacını gözeterek eşleştirme çalışmalarını sürdürdü.

Eylül ayı rakamları:

Merkez aracılığıyla bu dönemde 297 vatandaşın istihdamı sağlanırken, kuruluş 877 yeni başvuru aldı. Adaylara uygun pozisyonlara yönlendirme amacıyla toplam 94.509 SMS gönderimi gerçekleştirildi. Ayrıca merkez, 295 iş ilanının yönetimini üstlendi ve işverenlerden gelen 863 kişilik işçi talebinin sevk ve idaresini sağladı.

Çalışma yöntemi ve hedefleri:

Kayseri Kariyer Merkezi, kent ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda iş ilanı yönetimi, başvuru kabulü ve toplu iletişim kanallarıyla hızlı erişim sağlıyor. Yapılan yönlendirmeler ve sevk işlemleri, iş arayanlarla işverenlerin ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmeyi amaçlayarak istihdam süreçlerinin hızlanmasına katkıda bulunuyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ; EYLÜL AYINDA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN KAYSERİ KARİYER MERKEZİ; EYLÜL AYINDA İŞ ARAYAN VATANDAŞLAR İLE İŞVERENLERİ BULUŞTURMAYI SÜRDÜREREK 297 VATANDAŞIN İSTİHDAMINA ARACILIK ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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