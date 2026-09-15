Kayseri modeli vurgusuyla Hisarcıklıoğlu tekmer ve dijital merkezleri yerinde inceledi

TOBB Başkanı Kayseri temaslarını sürdürdü

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret ederek şehirdeki teknoloji ve dijital dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, kısa zamanda hizmete girecek olan KTO TEKMER projesi ile halihazırda faaliyet gösteren KAGUTİM ve uluslararası iş birliği ağı DigiConnect merkezleri gezildi. Hisarcıklıoğlu, yapılan çalışmalardan dolayı KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetimini tebrik etti.

KTO TEKMER'in hedefleri ve altyapısı:

KTO Başkanı Ömer Gülsoy tarafından yapılan sunumda, KTO TEKMER'in fikrin projeye, projenin ürüne ve ürünün yatırıma dönüşeceği bir ekosistem olarak tasarlandığı vurgulandı. Gülsoy, projenin KOSGEB tarafından onaylandığını ve fiziki tadilat çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirtti. Merkezin, daha önce restoran olarak kullanılan alanda iki kat halinde, toplam bin 700 metrekarelik alanda hizmet vereceği ve Anadolu'nun en büyük TEKMER'i olacağı açıklandı.

Gülsoy, TEKMER'in 'çalışma alanı' olmanın ötesinde; robotik, makine, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında yenilikçi fikirleri destekleyecek bir merkez olacağını söyledi. Başvuruların kısa süre içinde başlayacağı, işletmesini henüz kurmamış genç girişimcilerden teknoloji tabanlı ürününü büyütmek isteyen işletmelere kadar geniş bir kitlenin hedeflendiği ifade edildi.

İnovasyon kampüsü ve uluslararası iş birliği ağı:

Gülsoy ayrıca, yatırım aşamasındaki İnovasyon Kampüsü projesine ilişkin bilgi verdi. Kampüsün yaklaşık 15 bin metrekare inşaat alanına sahip olacağı, sektörel mükemmeliyet merkezleri, start-up ofisleri ve yatırımcı ofislerini barındıracağı; Kayseri sanayisinin dijitalleşmesine ve katma değerli ürün geliştirmeye hizmet edecek bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi oluşturacağı belirtildi. Amaç, Kayseri'yi teknoloji üreten ve ihraç eden bir şehir haline getirmek olarak açıklandı.

Ziyaret programında ayrıca DigiConnect - Odalar Arası Dijital Bağlantı ve İş Birliği Ağı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tanıtıldı. Proje; Çek Ticaret Odası ve VOKA Vlaams-Brabant ortaklığıyla KOBİ'lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı, çok dilli dijital iş birliği platformu üzerinden uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje kapsamında uluslararası koordinasyon toplantıları, eğitimler, iş forumları ve B2B görüşmeleri planlandığı aktarıldı.

Ziyarette TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Nevşehir TSO Başkanı Arif Parmaksız ve diğer kurum temsilcileri eşlik etti. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, yönetim kurulu üyeleri ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğba İlgü ve kurul üyeleri de ziyarette yer aldı.

KTO yönetimi, TOBB ve katılımcılara Kayseri'ye yönelik destekleri, ziyaretleri ve ilgileri için teşekkür etti. Yapılan sunumlar ve yerinde incelemeler, şehrin sanayi gücünü teknoloji ile buluşturmaya yönelik stratejik adımların somutlaştığını gösterdi.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU; KAYSERİ TİCARET ODASI’NI (KTO) ZİYARET EDEREK, ÇOK YAKINDA FAALİYETE GEÇECEK OLAN TEKNOLOJİ ÜSSÜ KAYSERİ TEKMER PROJESİ İLE HALİHAZIRDA FAALİYETLERİNE DEVAM EDEN KAGUTİM VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ AĞI DİGİCONNECT MERKEZLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.