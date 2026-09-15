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Kayseri'de uluslararası ilgi: Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow KUMSmall'ı ziyaret etti

Fatoumatta Bah-Barrow, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi, alışveriş için Kayseri'deki KUMSmall AVM'yi gezdi; modern yapısından etkilendi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:24

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de uluslararası ilgi: Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow KUMSmall'ı ziyaret etti

ziyaretin ayrıntıları:

Kamuoyunun dikkatini çeken ziyaret kapsamında Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un eşi Fatoumatta Bah-Barrow, alışveriş amacıyla Kayseri'ye gelerek KUMSmall AVM'yi dolaştı. Mağazaları gezen Bah-Barrow, öğle yemeğini AVM bünyesindeki bir restoranda yedi.

First Lady, AVM'nin geniş ve modern mimarisinden etkilendiğini belirtti ve KUMSmall AVM'ye daha fazla zaman ayırarak tekrar gelmek istediğini dile getirdi.

kayseri için çıkarımlar:

Bu ziyaret, Kayseri'nin alışveriş, turizm ve sosyal yaşam alanındaki marka değerinin uluslararası ölçekte dikkat çektiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. KUMSmall AVM'nin uluslararası misafir ağırlama kapasitesinin vurgulandığı değerlendirmelerde, kentin perakende ve tanıtım açısından potansiyelinin güçlendiği yorumları öne çıktı.

GAMBİYA CUMHURBAŞKANI ADAMA BARROW’UN EŞİ FİRST LADY FATOUMATTA BAH-BARROW, ALIŞVERİŞ İÇİN...

GAMBİYA CUMHURBAŞKANI ADAMA BARROW’UN EŞİ FİRST LADY FATOUMATTA BAH-BARROW, ALIŞVERİŞ İÇİN ÜLKESİNDEN GELEREK KAYSERİ’DE KUMSSMALL AVM’Yİ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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