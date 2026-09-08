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Serik'te gece yarısı arazilerde başlayan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi

Serik'te iki ayrı tarım arazisinde gece saatlerinde başlayan yangınlarda 2 ev kullanılamaz kaldı; 2 kişi dumandan etkilendi, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 01:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Serik'te gece yarısı arazilerde başlayan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi

Serik'te gece yarısı arazilerde başlayan yangın iki evi kullanılamaz hale getirdi

yangının çıkış yerleri ve ilk müdahale:

Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 23.00 civarında iki ayrı noktada aynı anda tarım arazilerinde yangın çıktı. Alevler, Deniz Tepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkii ile Sarı Abalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın mahalle sakinlerinde panik yarattı ve tedbir amaçlı bazı evler boşaltıldı.

müdahale ekipleri ve zarar:

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Şefliği ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye birimi sevk edildi. Serik Belediyesi su tankerleriyle çalışmalara destek verirken, vatandaşlar da suyla doldurdukları ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına yardım etti. Müdahale sırasında alevlere teslim olan 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar esnasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yetkililer, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ancak tamamen kontrol altına alınabilmesi için söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İKİ AYRI NOKTADAKİ TARIM ARAZİLERİNDE AYNI ANDA ÇIKAN...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE İKİ AYRI NOKTADAKİ TARIM ARAZİLERİNDE AYNI ANDA ÇIKAN YANGINDA 2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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