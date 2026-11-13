Diyaliz tedavisinde yeni düzenleme: nakil bilgilendirmesi ve kapasite artırımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik' hakkında paylaşımda bulundu. Bakan, yönetmeliğin diyaliz hastalarının tedavi süreçlerinde yeni kolaylıklar getirdiğini belirtti.

Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’ ile diyaliz hastalarımızın tedavi süreçlerinde yepyeni bir kolaylık dönemini başlatıyoruz. Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastalarımızın en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesini zorunlu hâle getiriyoruz. Hastalarımıza aylık muayene ve reçete esnekliği sağlayarak tedavilerini farklı sağlık kuruluşlarında da sürdürebilmelerine imkân tanıyoruz. Yaz aylarını kapsayan ‘tatil diyalizi’ dönemini Mayıs-Kasım ayları sonuna kadar genişletiyoruz. Diyaliz merkezlerimizin kapasite sınırını 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıyoruz. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.'

Nakil bilgilendirmesi ve yönlendirme:

Yönetmelik, kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesini ve ilgiliye en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesini zorunlu kılıyor. Bu düzenleme, erken bilgilendirme ile nakil süreçlerinin hızlanmasını ve hasta yönlendirmesinin standartlaşmasını amaçlıyor.

Hizmet esnekliği, tatil diyalizi ve kapasite:

Yeni kurallar hastalara aylık muayene ve reçete açısından daha fazla esneklik sağlayarak tedavilerini farklı sağlık kuruluşlarında da sürdürebilmelerine imkân tanıyor. Ayrıca yaz döneminde uygulanan 'tatil diyalizi' süresi Mayıs-Kasım sonuna kadar genişletildi. Diyaliz merkezlerinin kapasite sınırı ise 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığı, bu düzenlemelerin hem erişilebilirliği artıracağını hem de mevcut hizmetlerin kapasite ve esneklik yönünden güçleneceğini vurguladı.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ‘DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ HAKKINDA PAYLAŞIMDA BULUNDU.