Karaman'da jandarmadan köyde fidan seferberliği

Karaman'da fidan dikimi etkinliği:

Karaman İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Gökçe köyünde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde jandarma personeli, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi. Katılımcılar, hazırlanan fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi ve bölgeyi yeşillendirme çalışmasına destek sundu.

Katılımcılar ve uygulama:

Etkinliğe kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidanlar özenle dikilip sulandı ve uygulamalı olarak ağaçlandırma çalışmalarının sahadaki adımları gösterildi.

Amaç ve farkındalık:

Programla doğal çevrenin korunması, ağaçlandırma çalışmalarının önemi ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kararlılıkla sürdürülecek faaliyetlerin önemine vurgu yapıldı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ormansız yurt vatan değildir" sözü hatırlatılarak ağaçlandırmanın ulusal bir sorumluluk olduğu belirtildi.

KARAMAN’DA MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE JANDARMA PERSONELİ, ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR FİDAN DİKEREK GELECEĞE NEFES OLDU.