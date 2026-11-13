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Sürgün 82 yıl sonra: Ahıska Türklerinin acısı unutulmadı

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Ahıska Türklerinin 82 yıl önceki insanlık dışı sürgününü andı ve Türkiye'nin çalışmaları için destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Sürgün 82 yıl sonra: Ahıska Türklerinin acısı unutulmadı

HAK-İŞ'ten anma mesajı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ahıska Türklerinin 82 yıl önce maruz kaldığı sürgünü ve o günlerden kalan acıları unutmadıklarını açıkladı. Arslan, bu sürgünün yalnızca bir topluluğun yaşadığı trajedi olmadığını, aynı zamanda insanlık onuruna yönelik ağır bir ihlal olarak kayda geçtiğini belirtti.

Arslan yaptığı açıklamada, binlerce Ahıska Türkünün vatanlarından, evlerinden ve sevdiklerinden koparılarak ağır şartlarda bilinmezliğe sürüklendiğini, kadın, çocuk ve yaşlı ayrımı gözetilmeden yüz binlerce insanın hayatının etkilendiğini vurguladı. Bu acının hafızalarda canlı tutulmasının ve yaşananların kayda geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

kimlik, kültür ve dönüş talepleri:

Mesajında Ahıska Türklerinin sürgünlere rağmen kimliklerini, kültürlerini ve inançlarını korumayı başardıklarını ifade eden Arslan, toplumun birlik ve dayanışma ruhuyla varlığını sürdürdüğünü paylaştı. Ahıska Türklerinin ata topraklarına güvenli ve onurlu dönüş taleplerinin karşılanmasının, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu söyledi.

Arslan, HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde olursa olsun zulme, sürgüne, ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine karşı durmanın temel bir görevleri olduğunu belirtti. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini ve benzer insanlık dramlarının tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.

Türkiye'nin rolü ve destek çağrısı:

Genel başkan Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları "tarihi ve insani sorumluluğun önemli bir gereği" olarak nitelendirdi. HAK-İŞ'in bu çabalara destek verdiğini ve Ahıska Türklerinin haklı mücadelesinin yanında olduklarını vurguladı.

Açıklama, Ahıska Türklerinin büyük sürgününün 82. yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin rahmetle anılması, soydaşların acılarının paylaşılması ve haklı taleplerinin desteklenmesi çağrısıyla sonlandı. Arslan, bu anma vesilesiyle uluslararası dikkat ve sorumluluğun sürdürülmesinin önemini tekrarledi.

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, &quot;AHISKA TÜRKLERİNİN 82...

HAK İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (HAK-İŞ) GENEL BAŞKANI MAHMUT ARSLAN, "AHISKA TÜRKLERİNİN 82 YIL ÖNCE VATANLARINDAN KOPARILARAK İNSANLIK DIŞI ŞARTLARDA SÜRGÜN EDİLMESİNİ VE YAŞADIKLARI ACIYI ARADAN GEÇEN YILLARA RAĞMEN UNUTMADIK" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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