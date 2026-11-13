Doğu Akdeniz'de Mavi Balina-2026: seçkin gözlemcilerle ortak eğitim

Mavi Balina-2026 Seçkin Gözlemci Günü açılışı

Türkiye ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü, Muğla Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı açıklarında başladı. Tatbikat, 9-20 Kasım tarihleri arasında sürüyor ve programın açılışına Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile üst düzey komutanlar katıldı.

katılımcılar ve unsurlar:

Seçkin Gözlemci Günü'nde tatbikata katılan unsurlar ve brifingler TCG Salihreis fırkateyninde gerçekleştirildi. Programda, tatbikatın kapsamı, katılımcı ülkelerin deniz unsurları ile icra edilecek faaliyetler ve denizaltı savunma harbine yönelik eğitimler basın mensuplarına sunuldu. Sefer sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu basın mensuplarına şu mesajı verdi: "Türk deniz kuvvetleri başta denizaltılarımız olmak üzere tüm unsurları ile her zaman göreve hazırdır".

Tatbikata yurt içi unsurların yanında NATO çerçevesinde de destek veriliyor. SNMG-2 kapsamında Türkiye, İspanya ve Yunanistan'a ait gemilerle birlikte ABD donanmasına ait USS Berkeley muhribi ile Pakistan menşeli bir deniz karakol uçağı da görev yapıyor. Toplamda 12 ülkeden unsurlar ve gözlemciler ile yaklaşık 4.500 personel tatbikatta yer alıyor.

amaç, tarihçe ve beklentiler:

Tatbikatın öncelikli hedefi, denizaltı savunma harbi başta olmak üzere katılımcı ülkelerin müşterek harekat kabiliyetlerini geliştirmek, deniz unsurları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve farklı senaryolar üzerinden birlikte çalışabilirliği artırmaktır. Seçkin Gözlemci Günü kapsamında 8 ülkeden 14 gözlemci ile 9 askeri ataşe programa katılıyor; katılımcılara Türk Deniz Kuvvetleri’nin denizaltı savunma harekat kabiliyetleri hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Brifingde konuşan Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet İşçi, Türk denizaltıcılığının tarihine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Türk denizciliğinin temellerinin atıldığı 1886 yılından itibaren geçen 140 yıl boyunca denizaltı filomuz, donanmamızın caydırıcı gücünün temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bugün bu köklü mirasın temsilcileri olarak Mavi Balina Davet Tatbikatı’nın 10’uncusuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Denizaltı Filosu, sahip olduğu 13 aktif denizaltı ile NATO’nun önde gelen filoları arasındadır".

Tatbikat yetkilileri, Mavi Balina-2026 süresince uygulanacak tatbikat senaryolarının gerçek harekat şartlarına yakın ortam sağlayacağını ve uygulanan taktik ile usullerin deneneceğini belirtiyor. Program, dost ve müttefik ülke deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi, ortak harekat yeteneklerini artırmayı ve denizaltı savunma harbine yönelik taktikleri gerçekçi koşullarda test etmeyi amaçlıyor.

Seçkin Gözlemci Günü kapsamında TCG Salihreis fırkateyni, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan saat 10.30'da ayrıldı ve gözlemciler programın deniz tatbikatı ayağına katıldı. Mavi Balina-2026 faaliyetleri, planlandığı şekilde 20 Kasım'a kadar Doğu Akdeniz'de devam edecek.

Mavi Balina-2026 Tatbikatı'nda Seçkin Gözlemci Günü başladı