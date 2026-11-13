Şiddetli rüzgar sultangazi'de çatı parçalarını iki araca attı

Sultangazi'de çatısı zarar gören bina park halindeki araçlara zarar verdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar, Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi 2390 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında hasara yol açtı. Çatıdan kopan parçalar, binanın önünde park halindeki iki otomobilin üzerine düşerek her iki araçta da hasar oluşturdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

olayın gelişimi:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, düşen çatı parçalarını araçların üzerinden kaldırdı ve bölgeyi güvenli hale getirdi. Yetkililer, olayın şiddetli rüzgar nedeniyle meydana geldiğini belirtirken, sokakta güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri tutanak tuttu ve enkaz kaldırma çalışmalarını gerçekleştirdi.

mağduriyet ve sigorta sorunları:

Otomobilleri zarar gören kişiler mağdur olduklarını dile getirdi. Araç sahiplerinden Recep Eroğlu, 'Sigortayı arıyorum, karşılamıyor. Kaskomuz olmadığı için bu şekilde de karşılayamıyoruz. Mağdur durumdayız. Sabah çıkan rüzgardan kaynaklandı. İtfaiye tutanağını tuttu. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum. Arabamızda bayağı zarar var' diye konuştu.

Diğer araç sahibi ise olay anında işte olduğunu, geldiğinde aracını 'enkaz halinde' bulduğunu söyledi: 'Aracımın üzerine çatı uçtu. Sigorta şirketi hasarı karşılamayacağını söyledi. Normalde böyle bir durumda afet olayı olduğu için karşılaması lazım. Şu anda mağduruz. Can kaybı olmamasına sevindik.' Her iki sürücü de hasarın tespiti ve çözüm yolları için ne yapacaklarını araştırıyor.

Yetkililer, benzer olaylara karşı bina bakımının ve çatılarla ilgili düzenli kontrollerin önemine vurgu yaparken, araç sahiplerinin sigorta poliçelerini ve itfaiye tutanaklarını muhafaza etmeleri gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR, PARK HALİNDEKİ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ. ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELİRKEN, OTOMOBİL SAHİPLERİ MAĞDUR OLDUKLARINI BELİRTTİ.