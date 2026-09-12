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Kayseri'de keser ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri Melikgazi'de keser ve bıçaklı kavgada yaralanan 26 yaşındaki Onur Uyumaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; şüpheli H.A. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 04:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de keser ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Melikgazi'de silahlı olmayan ancak ölümle sonuçlanan saldırı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde keser ve bıçak kullanılan bir kavgada ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta gerçekleşti ve kısa sürede polis ile sağlık ekiplerinin müdahalesini gerektirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, H.A. ile Onur Uyumaz (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, iddiaya göre, keser ile saldırdı; diğer taraf ise bıçakla karşılık verdi. Çatışma sonucu Onur Uyumaz bıçakla ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sağlık müdahalesi ve adli süreç:

Acil müdahalenin ardından Onur Uyumaz, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uyumaz kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ölen şahsın cenazesi, yapılacak otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı; şüpheli olarak belirtilen H.A. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma, olayın çıkış sebebi ve kavgaya karışan tarafların rolleri üzerine yoğunlaştırıldı. Emniyet güçleri, olay yerinde ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri’de keserli-bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de keserli-bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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