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Üsküdar'da Libadiye Caddesi'nde kafa kafaya çarpışma: 1 kişi hafif yaralandı

Üsküdar'da Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde 03.00 civarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 04:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Üsküdar'da Libadiye Caddesi'nde kafa kafaya çarpışma: 1 kişi hafif yaralandı

Kaza anı ve araçların durumu:

Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Olayda, Bulgurlu Caddesi yönünden gelen 34 VN 9134 plakalı kamyonet ile Libadiye Caddesi yönünden gelen 34 EZT 297 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrildi.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 1 kişi hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Libadiye Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan araçların yoldan çekici ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜSKÜDAR&#039;DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI : 1 HAFİF YARALI

ÜSKÜDAR'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI : 1 HAFİF YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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