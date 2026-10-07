Dolar 49,1899 +0,03%
Euro 55,0784 -0,48%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.546,26 -1,14%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 101,23 +0,65%
--°

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Kayseri Emniyet ekiplerinin operasyonunda, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (44) yakalandı, cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

kayseri'de aranan şahıs adresinde yakalandı:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin adres taraması sonucu, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir kişi yakalandı.

operasyonun yürütülüşü:

Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Düzenlenen çalışmada, hakkında 'hırsızlık' suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G. (44) tespit edilip yakalandı.

gözaltı ve teslim:

Yakalanan T.G. hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra resmi prosedür gereği cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 10 YIL 11 AY 20...

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ‘HIRSIZLIK’ SUÇUNDAN 10 YIL 11 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı
images

Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca...
images

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı
images

Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de sosyal medyada paylaşılan havaya ateş görüntüleri adliyeye taşıdı

Sollama iddiası: İnegöl'de motosiklet önce otomobile sonra park halindeki araca çarptı

Kastamonu'da domuz sürüsüne çarpan araçta 2 kişi yaralandı

Berlin'de üçüncü yıl anmasında Filistin gösterilerine polis müdahalesi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı