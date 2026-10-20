Kayseri'de kontrolü bozulan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: araç alev aldı, 2 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü A.Ö. olan 06 VIU 32 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce park halindeki 58 ACN 284 ve 38 UT 302 plakalı otomobillere, ardından da 38 ARZ 459 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil tekrar yola savruldu ve alev aldı. Kazının etkisiyle hafif ticari araç itilen şekilde bir iş yerinin içine girdi; olay çevrede panik yarattı ve yolda güvenlik önlemleri alındı.

müdahale, yaralılar ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı kısa süre içinde söndürdü; yanan otomobil daha sonra çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, kaza sonucu yaralanan sürücü A.Ö. ile yolcu R.B.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Çarpışan diğer iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

görgü tanıklarının anlatımı:

Olayı görerek yaralılara müdahale eden vatandaşlardan Mert Yılmaz, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Biz yolun karşısında oyun salonundaydık. Bir lastik sesi ve gürültü geldi. Buraya gelmeden önce park halindeki araçları görmüştük. Araçlardan biri dükkanın içine girmiş. Araçlara çarpan otomobil yanmaya başladı. Sürücü başından yaralıydı. Onu otomobilden çıkardık. Yolcu olarak da bir abla vardı. O da sıkışmıştı, yardımcı olduk ve otomobilden çıkardık. Zaten otomobilin yandığını görünce direkt müdahale etmeye başladık. İtfaiye direkt müdahale ederek, otomobildeki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, polis ekipleri, araç sahipleri ve bina sakinleri kazaya yardıma koştuk."

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alıp inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için ifadesi alınan kişilerin ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirileceğini bildirdi.

Öne çıkan bilgiler: Kaza yerinde park halindeki üç araca çarpma, aracın alev alması, hafif ticari aracın bir iş yerine girmesi ve iki kişinin yaralanması olayın öne çıkan unsurları olarak kayıtlara geçti.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 3 ARACA ÇARPARAK, ALEV ALDI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, İTFAİYE EKİPLERİ YANAN ARACI KISA SÜRELİ ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRDÜ. OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, BİR DÜKKANIN İÇİNE GİRDİ.