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Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 00:21

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 00:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Çatı yangını geceyi hareketlendirdi

Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta saat 22.50 civarında bir binanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede endişe yarattı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Müdahale süreci:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın, diğer binaların çatılarına sıçramadan kontrol altına alındı. Müdahale ekiplerinin çalışması yaklaşık 1 saatlik sürdü. Ekipler yangını söndürmenin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri devam ederken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Görsel kayıt ve hasar:

Müdahale anları havadan görüntülendi; görüntülerde çatıda yoğun alev ve itfaiye erlerinin müdahalesi yer aldı. Yangın söndürüldükten sonra binada hasar meydana geldiği, hasarın boyutu ile ilgili çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

Vatandaşlar ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Soruşturma ve hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor.

BEYOĞLU’NDA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

BEYOĞLU’NDA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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