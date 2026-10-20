Taksim'de çatıda yükselen alevler havadan görüntülendi, büyümeden söndürüldü

Çatı yangını geceyi hareketlendirdi

Beyoğlu Taksim Sadri Alışık Sokak'ta saat 22.50 civarında bir binanın çatı katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın çatısından yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede endişe yarattı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Müdahale süreci:

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın, diğer binaların çatılarına sıçramadan kontrol altına alındı. Müdahale ekiplerinin çalışması yaklaşık 1 saatlik sürdü. Ekipler yangını söndürmenin ardından soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Olay yerinde güvenlik önlemleri devam ederken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

Görsel kayıt ve hasar:

Müdahale anları havadan görüntülendi; görüntülerde çatıda yoğun alev ve itfaiye erlerinin müdahalesi yer aldı. Yangın söndürüldükten sonra binada hasar meydana geldiği, hasarın boyutu ile ilgili çalışmanın sürdüğü aktarıldı.

Vatandaşlar ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Soruşturma ve hasar tespit çalışmaları ekipler tarafından yürütülüyor.

BEYOĞLU’NDA 6 KATLI BİNANIN ÇATISINDA KORKUTAN YANGIN