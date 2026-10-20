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Kaçak malzemelerle yürütülen ticarete jandarmadan müdahale

Ankara İl Jandarma Komutanlığı operasyonda tabanca, şarjör, 9 fişek, 2 dedektör ve 29 kazı malzemesi ele geçirildi; 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 01:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçak malzemelerle yürütülen ticarete jandarmadan müdahale

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara ve ilçelerinde, jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda görev aldı. Yapılan çalışmalarda toplam 11 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 dedektör ve 29 muhtelif kazı malzemesi yer aldı. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu.

Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında planlı şekilde gerçekleştirildiğini ve konuya ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA SOKULAN MALZEMELERİN...

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA SOKULAN MALZEMELERİN TİCARETİNİ YAPAN VE NAKLEDEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA 11 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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