Kaçak malzemelerle yürütülen ticarete jandarmadan müdahale

Operasyonun ayrıntıları:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara ve ilçelerinde, jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda görev aldı. Yapılan çalışmalarda toplam 11 kişi hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında ele geçirilen malzemeler arasında 1 tabanca, 1 tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 dedektör ve 29 muhtelif kazı malzemesi yer aldı. Ele geçirilen tüm malzemelere el konuldu.

Yetkililer, operasyonların jandarma sorumluluk sahasında planlı şekilde gerçekleştirildiğini ve konuya ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN TÜRKİYE’YE KAÇAK YOLLARLA SOKULAN MALZEMELERİN TİCARETİNİ YAPAN VE NAKLEDEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPILAN OPERASYONLARDA 11 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI.