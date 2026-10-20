Şanlıurfa yollarında devrilen otomobil: üç kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aslankuyusu - Aydüştü mahalleleri arasındaki yolda, sürücü Ali K. idaresindeki ve plakası belirlenemeyen bir otomobil tahliye kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan üç yaralı, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Plakanın belirlenememesi ve kazanın oluş nedenine ilişkin tespitler, yapılacak incelemeler sonrasında açıklanacak.

ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL TAHLİYE KANALINA DEVRİLDİ: 3 YARALI