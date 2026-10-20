Ankara'da jandarmadan 12 operasyonda 47 şüpheliye işlem: 1 kilo 42 gram metamfetamin ele geçirildi

Ankara ve ilçelerinde jandarmadan geniş kapsamlı operasyon:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlarda, jandarma sorumluluk sahasında uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 12 olay kayda geçerken, toplam 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu ve araç gereçler detaylı olarak şöyle: 1 kilo 42 gram metamfetamin, bin 440 adet hap, 2 bin 320 gram skunk, 2 bin 241 gram kubar esrar, 7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 gram kokain. Ayrıca 96 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, 3 adet av tüfeği, 5 adet tabanca, 347 adet tabanca mühimmatı, 5 elektronik terazi, 7 adet çadır ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, konu hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi; soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Yapılan işlemlerin, sorumluluk sahasındaki uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik kapsamlı çalışmanın parçası olduğu belirtildi.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE, ANKARA VE İLÇELERİNDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKLAŞIK 1 KİLOGRAM MİKTARINDA METAMFETAMİN VE ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, 47 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI.