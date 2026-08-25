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Kayseri'de saklandığı adreste 33 yıl hapisle aranan kadın bulundu

Kayseri Emniyeti ekipleri, hakkında 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.I.'yı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kayseri'de saklandığı adreste 33 yıl hapisle aranan kadın bulundu

Kayseri'de aranan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 33 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.I. (36)'yı saklandığı adreste yakalayarak cezaevine teslim etti.

Operasyon detayları:

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında H.I. ekiplerce kıskıvrak yakalanarak polis nezaretine alındı.

Emniyetin açıklaması:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurumun aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadesine yer verildi. Yakalanan şüpheli, yasal işlemlerinin ardından ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildi.

KAYSERİ&#039;DE &#039;HIRSIZLIK&#039; SUÇUNDAN 33 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN, POLİS EKİPLERİNCE...

KAYSERİ'DE 'HIRSIZLIK' SUÇUNDAN 33 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN KADIN, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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