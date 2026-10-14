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Kayseri'de şehir merkezinde ata tohumuyla büyüyen kadın kooperatifi

Kocasinan Belediyesi destekli Gevhernesibe Kadın Kooperatifi, şehir merkezinde 15 tonu aşkın ürünle ata tohumlarını yaşatıyor ve istihdama katkı veriyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:14

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EDİTÖR: Emre Koç

Kayseri'de şehir merkezinde ata tohumuyla büyüyen kadın kooperatifi

Kayseri merkezinde kent tarımı: bir kadın kooperatifinin başarısı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen model, şehir merkezinde tarım yapma fikrini somutlaştırdı. Gevhernesibe Kadın Kooperatifi tarafından işletilen bahçede, 80’den fazla çeşit fideden 15 tonu aşkın ürün elde edildi ve kooperatif bu yıl son hasadını tamamladı. Proje, hem üretim hem satış süreçlerini kadın girişimciler üzerinden yürütüyor ve Kayseri için örnek teşkil ediyor.

üretim çeşitliliği ve ölçek:

Kooperatifin faaliyet gösterdiği alan, bin 200 metrekarelik parsellerden oluşan toplam 25 bin metrekarelik bir sahayı kapsıyor. Modelde 8 kadın üretici aktif olarak çalışıyor. Bahçede yetiştirilen ürünler arasında 55’ten fazla domates çeşidi, çilek, 20’den fazla biber çeşidi, 10’dan fazla patlıcan çeşidi, kabak, salatalık, fasulye, bamya, böğürtlen ve çeşitli yeşillikler yer alıyor. 2023 yılında kurulan kooperatif, bu üretim çeşitliliğiyle kent içinde sürdürülebilir tarım örneği sundu.

belediye hedefleri ve modelin yaygınlaştırılması:

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar proje ile ilgili olarak Kocasinan modelinin yalnız bugünü değil yarını da şekillendireceğini vurguladı. Başkan, "Şehir merkezi modeli, sadece bugünün değil, yarının tarımını şekillendiriyor ve Türkiye’nin tarımsal geleceğine yön veriyor." ifadelerini kullandı. Belediyenin amacı; kadınların tarımsal üretimde yer almasını desteklemek, yerel tohumların korunmasını sağlamak ve istihdama katkı sunmak olarak öne çıkıyor.

Çolakbayrakdar, kooperatifin örnek teşkil ettiğini, bu alandaki yatırımların süreceğini ve Kocasinan için yeni proje ve farkındalık çalışmaları planlandığını belirtti. Başkan, kadın üreticilerin emeğini takdir ederek "Ellerine, emeklerine sağlık. Hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum." sözleriyle desteğini dile getirdi.

Vatandaşlar da bahçenin ürünlerine ilişkin memnuniyetlerini paylaştı. Ürünlerin organik ve ata tohumlarından yetiştirilmiş olmasının tadı ve aromasını eski günleri hatırlattığını belirten tüketiciler, çocuklarına güvenle yedirebildiklerini ve projenin şehir merkezinde sunulmasının değer yarattığını ifade etti. Vatandaşlar, Kocasinan Belediyesi ve projeye katkı verenlere teşekkür etti.

Sonuç olarak, Kayseri merkezinde uygulanan bu model hem yerel tohumların korunması hem de kadın istihdamının artması açısından dikkat çekiyor. Kocasinan modeli olarak tanımlanan uygulama, benzer projeler için örnek oluşturabilecek nitelikte.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ŞEHİR MERKEZİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME PROJESİ...

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN ŞEHİR MERKEZİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME PROJESİ KAPSAMINDA, 80’DEN FAZLA ÇEŞİT FİDEDEN 15 TONU AŞKIN ÜRÜN ELDE EDİLEN BAHÇEDE FAALİYET GÖSTEREN GEVHERNESİBE KADIN KOOPERATİFİ SON HASADINI YAPTI. KADINLARIN HEM ORGANİK ÜRÜNLERİ ÜRETTİĞİ HEM DE SATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MODELİN KAYSERİ’DE TEK, TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR PROJE OLDUĞUNU BELİRTEN BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, "ŞEHİR MERKEZİ MODELİ, SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ TARIMINI ŞEKİLLENDİRİYOR VE TÜRKİYE’NİN TARIMSAL GELECEĞİNE YÖN VERİYOR." DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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