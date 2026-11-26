Komşuların fark ettiği sessizlik, ölüm haberini getirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan H.S.'nin (60) evinin ışıklarının 3 gündür yanmadığını fark eden komşular durumu yetkililere bildirdi. Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak üzerindeki 3 katlı binanın 2’nci katında oturan H.S.'den haber alamayan komşuların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

olaya müdahale:

İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından H.S., yatağında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

soruşturma ve işlemler:

Olay yerindeki ilk incelemelerin ardından H.S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların yapılacak otopsi ve adli süreç sonucunda netleşeceğini belirtti. Komşuların dikkat ve ihbarı, olayın yetkililere ulaşmasında belirleyici oldu.

İNCELEMELERİN ARDINDAN H.S.’NİN CENAZESİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU KAYSERİ GRUP BAŞKANLIĞI’NA KALDIRILDI.