Olayın gelişimi:

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yaban hayatını olumsuz etkiledi. Bölgede hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düşerken, doğada yiyecek bulmakta zorlanan bir kurt sürüsü yerleşim alanlarının yakınlarına kadar indi.

Kurtlar, köylerin çevresindeki arazide bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Gözlemler, sürünün herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan yeniden kırsal alana doğru yönelip gözden kaybolduğu yönünde.

Neden yerleşimlere indiler:

Yoğun kar örtüsü ve aşırı soğuk nedeniyle doğal besin kaynaklarının kısıtlanması, yabani hayvanları yerleşim yakınlarına çekti. Bu tür hareketler genellikle hayvanların besin arayışıyla ilişkilendiriliyor ve Tekman örneğinde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Yetkililerin uyarısı:

Yerel yetkililer, özellikle gece saatlerinde dondurucu soğukların etkili olduğu zaman dilimlerinde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inme ihtimaline karşı bölge halkını ve besicileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yetkililer, olası karşılaşmalarda panik yapılmaması ve hayvanlara yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Tekman'da yaşanan bu durum, soğuk havaların yaban hayatı üzerindeki doğrudan etkisini gösterirken, yerel halkın ve yetkililerin koordineli dikkatinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZURUM’UN TEKMAN İLÇESİNDE, DONDURUCU SOĞUKLAR VE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE DOĞADA YİYECEK BULMAKTA ZORLANAN KURT SÜRÜSÜ YERLEŞİM ALANLARINA KADAR İNDİ.