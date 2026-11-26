Marmara Denizi'nde 112 ile deniz ambulansı müdahalesi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Erdek-Marmara-Avşa seferini yapan bir GESTAŞ feribotunda yolculuk sırasında bir kadın rahatsızlandı. Olayı gören yolcular ilk anda müdahale etti ve durum yetkililere bildirildi.

olayın gelişimi:

Feribotta rahatsızlanan kadının kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirildi. İhbarın ardından bölgeye 112 yönlendirilerek destek istendi ve en yakın konumdan hareket eden ekip çağrıldı.

müdahale ve nakil:

Marmara'dan sevk edilen deniz ambulansı feribota ulaştı. Sağlık ekipleri feribotta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastayı ambulansta stabilize etti ve Erdek'e götürdü. Hasta, acil servise alınmak üzere Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda görev alan sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde hasta kısa sürede karaya çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Yetkililer, benzer acil durumlarda deniz ulaşımında koordinasyonun önemine dikkat çekti.

FERİBOTTA RAHATSIZLANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI