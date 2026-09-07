Kayseri'de uyum haftası: oyun ve birlik vurgusuyla başladı

uyum haftası uygulamaları ve ziyaretler:

Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında düzenlenen uyum haftası başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 17 Aralık Şehitleri İlkokulu'nu ziyaret ederek okul öncesi, 1. ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıf etkinliklerine katıldı ve velilerle sohbet etti.

Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2026-2027 eğitim-öğretim yılı bugün itibariyle fiilen başlamış oldu" sözleriyle sürecin başladığını duyurdu. Uyum haftası boyunca öğrencilerin okula adaptasyonunun kolaylaştırılması, öğretmenlerin seminerlerle sürece hazırlanması ve okul ortamlarının yıl içi etkinliklere hazır hale getirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

yılın teması: oyun ve temel beceriler:

Bu yılın ana teması olarak bakanlık tarafından belirlenen "maarifin kalbinde oyun" ön plana çıktı. Esen, ilkokul çağının çocukların hayatı tanıma dönemi olduğuna dikkat çekerek, temel okuma becerileri ve dört işlem gibi akademik kazanımların yanı sıra çocukların bol bol oyun oynayarak kendilerini gerçekleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Uyum haftasıyla başlayan etkinliklerde anaokulu, 1. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik oyun temelli etkinlikler planlanırken, öğretmenlerin de bu yaklaşımla öğrencileri destekleyecek şekilde yönlendirileceği belirtildi.

projeler, materyaller ve veli katılımı:

Esen, yıl boyunca öne çıkacak başka başlıklara da değindi. Milli birlik ve beraberlik şuurunu çocuklara aşılamak amaçlarından biri olarak sıralandı ve velilerin eğitim-öğretim süreçlerine katılımının artırılacağı bildirildi. İl düzeyinde anaokulları için ayrı çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca öğretmenler tarafından hazırlanan 10 kitabın animasyon film haline getirildiği ve bunların etkileşimli tahtalardan çocuklarla paylaşılacağı aktarıldı. Okul öncesi için geliştirilen ve kısa süre içinde tanıtılacak olan "3 Elma" projesiyle ise Kayseri kültürünü yansıtan masalların animasyonlaştırılarak çocukların istifadesine sunulacağı belirtildi.

Esen, uyum haftasıyla birlikte çocukların okulda olmanın keyfini yaşayacağını, yıl boyunca farklı etkinliklerle programın zenginleştirileceğini ve her geçen gün eğitimi bir üst seviyeye taşımak için çalışmaların süreceğini söyledi.

KAYSERİ'DE UYUM HAFTASI KAPSAMINDA ANAOKULU, 1. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ SINIFLARI İLE BULUŞURKEN, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ COŞKUN ESEN, "MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK ŞUURUNU ÇOCUKLARIMIZA YIL BOYUNCA AŞILAMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ" DEDİ.