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Kayseri'de yolda uyuyan sürücüye 25 bin lira ceza, 6 aylık ehliyet el konuldu

Kayseri Kocasinan'da yol ortasında uyuyakalan sürücü M.K.'ye 2.87 promil alkollü çıkması üzerine 25 bin TL ceza verildi, ehliyeti 6 ay alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 04:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayseri'de yolda uyuyan sürücüye 25 bin lira ceza, 6 aylık ehliyet el konuldu

olay yeri ve müdahale:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde, 26 AES 782 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. yolun ortasında uyuyakaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, aracın içinde sızan sürücüyü uyandırmak için uzun süre çaba harcadı.

müdahalenin ayrıntıları:

Polislerin camı vurarak ve seslenerek uyandırdığı M.K., ekipleri görünce ne olduğunu anlamadı ve yeniden uyumaya çalıştı. Tekrar yapılan uyarılar ve müdahaleler sonucunda sürücü güçlükle uyandırıldı.

alkol ölçümü ve yaptırım:

Yapılan kontrollerde sürücünün kanında 2.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. M.K.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan işlem uygulanarak 25.000 TL idari para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İşlemlerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı ve olayla ilgili tutanak tutuldu.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YOLUN ORTASINDA SIZAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNİN UZUN SÜREN...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE YOLUN ORTASINDA SIZAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNİN UZUN SÜREN ÇALIŞMALARI SONUCU GÜÇLÜKLE UYANDIRILDI. EKİPLERİ GÖRÜNCE NE OLDUĞUNU ANLAYAMAYAN SÜRÜCÜ YENİDEN UYUMAYA ÇALIŞIRKEN, YENİDEN UYANDIRILDI. YAPILAN KONTROLLERDE SÜRÜCÜNÜN 2.87 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENİRKEN, 25 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILARAK, 6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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