Kayserispor'a son dakikada zaferi getiren Murat Cem Akpınar

kayserispor'da son dakika coşkusu

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın Manisa FK karşısında attığı golle önemli bir üç puan aldı. Maça yedek başlayan Murat Cem, oyuna girdikten kısa süre sonra skoru belirleyen isim oldu.

mücadelenin kırılma anı:

Karşılaşmanın 82. dakikasında Görkem Sağlam'ın yerine oyuna dahil olan Murat Cem, 11 dakika sonra, yani 90+3'te fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu gol, oyuncunun Kayserispor formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

golün takıma katkısı ve anlamı:

Attığı golle takımına galibiyeti getiren Murat Cem Akpınar, hem bireysel anlamda ilk gol sevincini yaşadı hem de Kayserispor için kritik bir karşılaşmayı kazanmada belirleyici rol oynadı. Teknik ekip ve taraftarlar, genç oyuncunun maç içindeki katkısını önemli buldu.

KAYSERİSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU MURAT CEM AKPINAR İLK GOLÜNÜ MANİSA FK’YA ATTI