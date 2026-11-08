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Kayserispor'da Gerin: liderlik fırsatını kaçırdık, ders alıp yolumuza devam edeceğiz

Kayserispor teknik direktörü Atila Gerin, Ümraniyespor yenilgisine üzüldüklerini, ilk yarı hatalarından ders alıp milli arada toparlanacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 20:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Kayserispor, deplasmanda Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası teknik direktör Atila Gerin düzenlenen basın toplantısında maçın akışını ve takımın bundan sonraki planını değerlendirdi.

Gerin'in değerlendirmesi:

'Elimize lider olma fırsatı geçmişti. Bunu değerlendiremedik. Onun için çok üzgünüz.' sözleriyle konuşmasına başlayan Gerin, maçın ilk yarısında takımının alışık olmadığı bir tempoda oynadığını vurguladı. 'Rakip bizden daha çok istedi. Oyuna daha çok konsantreydi. Onları tebrik ediyorum. Biz onlar kadar isteyemedik.' diyerek rakibi tebrik etti ve ilk yarıdaki performansın belirleyici olduğunu söyledi.

ikinci yarı ve yol haritası:

Teknik direktör, ikinci yarıda Kayserispor'un daha derli toplu bir oyun ortaya koyduğunu ve maçın gidişatını değiştirebilecek, takımın kurtarabileceği pozisyonlar ürettiğini belirtti. 'Futbolda bunlar var' ifadelerini kullanan Gerin, şöyle devam etti: 'Buradan derslerimizi çıkarıp milli arada toparlanıp tekrar en kısa zamanda hedefimize ulaşacak çalışmalarla beraber yolumuza devam edeceğiz.'

Gerin'in mesajı, kaybedilen fırsatın yarattığı üzüntü kadar takımın hatalarından ders çıkarıp süreç içinde toparlanma iradesini de öne çıkarıyor. Teknik ekip, milli ara dönemini kullanarak eksikleri gidermeyi ve hedeflere yeniden odaklanmayı planlıyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Ümraniyespor maçında liderlik koltuğuna oturma fırsatını...

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, Ümraniyespor maçında liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendirmediklerini belirterek, "Hedefimize ulaşacak çalışmalarla beraber yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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