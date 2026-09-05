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Kayserispor’da toplu ayrılık: 20 futbolcu kadrodan çıktı

Kayserispor, 2026-2027 sezonu öncesi kadroda büyük revizyona gitti; 20 futbolcu ayrıldı, aralarında Dorukhan Toköz, Denis Makarov ve Stefano Denswil var.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor’da toplu ayrılık: 20 futbolcu kadrodan çıktı

Ayrılıklar ve isimler:

Kayserispor, 2026-2027 TFF 1.Lig sezonu öncesinde kadrosunda kapsamlı değişikliğe gitti. Kulüp bünyesinden 20 futbolcu ayrıldı. Kadrodan ayrılan oyuncular şunlardır: Bilal Bayezit, Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Joao Mendes, Ahmet Kağan Malatyalı, Mehmet Eray Özbek, Ethem Balcı, Dorukhan Toköz, Denis Makarov, Jadel Katongo, Stefano Denswil, Arda Kaya, German Onugkha, Baran Ali Gezek, Sam Matter, Nurettin Korkmaz ve Miguel Cardoso.

Kiralıklar ve ayrım:

Bu toplu hareket içinde Mustafa Tarık Obut ile Alperen Öztaş ise geçici olarak farklı takımlara gönderildi; her iki oyuncu da kiralık statüsünde ayrıldı. Diğer isimlerin ayrılık şekli kulüp tarafından genel olarak resmi transfer veya serbest bırakma kapsamında değerlendirildi.

Kulüp perspektifi:

Kayserispor’un kadroda yaptığı bu düzenleme, yeni sezon öncesi yeniden yapılanma çabasının parçası olarak okunabilir. Yönetim ve teknik ekip, hangi mevkilere öncelik verileceğini önümüzdeki dönemde açıklayacak; taraftarlar ve gözlemciler için transfer dönemi boyunca yapılacak duyurular belirleyici olacak.

KAYSERİSPOR’DA KADRODA BULUNAN 20 FUTBOLCU AYRILDI.

KAYSERİSPOR’DA KADRODA BULUNAN 20 FUTBOLCU AYRILDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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