olay yeri ve gelişme:

Karaman'ın Yenimahalle semtinde, Ozanlar Parkı yakınında saat 20.00 civarında başlayan tartışma, iddialara göre kız isteme meselesi nedeniyle kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında taraflar arasında çatışma çıktığı, park ve çevresinde gerginliğin arttığı bildirildi.

Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananların isimleri şöyle kaydedildi: Erdoğan Açıkkafa (41), E.A. (40), A.A. (63), Z.A. (26), A.M. (19) ve N.E. (43). İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

sağlık durumu ve müdahale:

Yaralılar, ambulanslarla ve bazı durumlarda özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erdoğan Açıkkafa, sırtına aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralı olarak hastaneye getirildi; doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve olay yeri incelemesi:

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı park ve çevresinde detaylı çalışma yaptı; güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri değerlendiriliyor. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü aktarıldı.

Olayla ilgili yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

KARAMAN’DA KIZ İSTEME MESELESİ NEDENİYLE ÇIKTIĞI İLERİ SÜRÜLEN SİLAH VE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 5 KİŞİ YARALANDI.