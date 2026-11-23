Karasu sahil yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza nasıl meydana geldi:

Edinilen bilgilere göre, 32 Evler istikametinden Akkum istikametine doğru seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan ana yola dahil olmak isteyen motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 15 metre savruldu.

Olay yerinde kontrolünü kaybeden otomobil ise kazanın gerçekleştiği noktadan yaklaşık 90 metre ileride yoldan çıkarak bir elektrik direğine çarpıp durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve bölgedeki trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.