Kaza ayrıntıları:
Eski AK Parti Bitlis İl Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Ahlat-Tatvan karayolunda seyir halindeyken önünde ilerleyen traktöre arkadan çarptı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
İlk müdahale ve nakil:
Kazada yaralanan Köstekçi'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu:
Hastanede tedavi altına alınan Köstekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ESKİ AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI AVUKAT KADİR KÖSTEKÇİ, AHLAT-TATVAN KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ.
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