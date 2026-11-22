Nusaybin'de zincirleme kaza:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada dört otomobil çarpıştı. Olayda 47 ACK 604, 33 AND 768, 21 ACV 975 ve 47 ACG 969 plakalı araçların tamamının Skoda marka olduğu bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trafik düzeni ve yolun açılması:

Kaza nedeniyle Cumhuriyet Caddesi bir süre trafiğe kapandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışını sağlamak amacıyla yolun yan tarafından çift yönlü ulaşım verildi. Hasar gören otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından cadde yeniden normale döndü.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE 4 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.