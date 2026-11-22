kaza ve olay yeri:

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Dedeler köyü mevkiinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 22 HR 116 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, K.S.Y. yönetimindeki 14 AAR 639 plakalı otomobille çarpıştı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücüler S.H. ve K.S.Y. ile araçlardaki yolcular H.H., T.H. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları, jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI.