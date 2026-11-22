Olayın gelişimi:

Olay, saat 19.15 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak meselesi olduğu öne sürülen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmaya karışan isimler arasında M.Ü., R.Ü., İ.Ü. ve A.Ü. ile yabancı uyruklu S.E., R.E., O.E. ve M.S.E. bulunuyordu. Kısa sürede büyüyen sözlü münakaşa silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaralılar ve müdahale:

Kavgada R.E., S.E., R.Ü. ve M.Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

Çevredeki zarar ve soruşturma:

Silahlı çatışma sırasında rastgele açılan ateş sonucu mermilerden biri çevredeki bir iş yerine isabet etti. O sırada dükkanda kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olay esnasında çevrede panik yaşandığını aktaran esnaf Hatice Yıldırım, "Alacak verecek davaları varmış. Biz o sırada benim müşterim vardı, dışarı çıktım. Üçü koşarak gitti, silahlar konuştu. Bıçakla da müdahale edildi. Yaralılardan biri çok kan kaybetti" dedi.

Olayla ilgili olarak tabanca kullandığı tespit edilen M.Ü.'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE İKİ AİLE ARASINDA ALACAK MESELESİ NEDENİYLE ÇIKAN SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI. TABANCAYLA AÇILAN ATEŞ SONUCU BİR İŞ YERİNE DE MERMİ İSABET EDERKEN, OLAY SIRASINDA DÜKKANDA KİMSENİN BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ.