Trump'tan kalıcı anlaşma sözü: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefon bağlantısıyla katıldığı programda İran ile "kalıcı" bir nükleer anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Trump, Tahran yönetimini eleştirirken geleceğe dönük bağlayıcılığı öne çıkararak, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğini vurguladı.

söylediklerinin kapsamı:

Trump, açıklamasında rejim ve anlaşma kavramlarına dair sert ifadeler kullandı: "Rejime hiç fazla önem vermedim. Bazı insanlar ‘rejim değişikliği’ dediler. Bunun ne anlama geldiğini açıklayın, halihazırda iki rejimi devirmiş haldeyim. İlk grubu devirdim, ikinci grubu devirdim, üçüncü grupla anlaşıyoruz. Yani buna nihai rejim değişikliği denebilir" dedi. Ayrıca, "Gelecek 4 yıl, 15 yıl ya da 20 yıl içinde başarısız bir başkanımız olursa diye 'kalıcı' olacak bir anlaşma yapacağım" ifadelerini kullandı.

anlaşmanın olası hedefleri ve önemi:

Trump'ın tekrar ettiği ana taahhüt, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek üzerine odaklanıyor. Bu söylem, mevcut ve gelecek yönetimlerin uygulaması amaçlanan bir düzenlemeye vurgu yapıyor; Trump, bu noktayı ‘‘Kimsenin İran’ın nükleer silah sahibi olmasını sağlamasına izin vermeyeceğim’’ sözleriyle güçlendirdi. Bu yaklaşım, müzakere sürecinde süreklilik ve yaptırım mekanizmalarının kalıcılığına öncelik verileceğini gösteriyor.

Trump'ın açıklamaları, Washington-Tahran hattındaki gerilimlerin yönetilmesi bağlamında atılacak adımların hem siyasi hem de güvenlik boyutlarına işaret ediyor. Başkanın hem rejim eleştirisi hem de "kalıcı" nitelikte bir anlaşma hedefi, müzakerelerin niteliğini ve uzun vadeli stratejiyi belirlemeye dönük bir politika niyeti olarak okunabilir.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, TELEFON BAĞLANTISIYLA KATILDIĞI BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİME İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.