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Kazankaya kanyonu'na geçici erişim yasağı: güvenlik için kapatıldı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, yürütülen çalışmalar ve can güvenliği gerekçesiyle ikinci duyuruya kadar ziyaretçilere kapatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Kazankaya kanyonu'na geçici erişim yasağı: güvenlik için kapatıldı

Kazankaya kanyonu geçici süreyle kapatıldı:

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde bulunan Kazankaya Kanyonuna giriş ve çıkışlar, kanyon içinde yürütülen çalışmalar kapsamında geçici olarak durduruldu.

Açıklamada belirtilenler:

Aydıncık Kaymakamlığı'nın resmi hesabından yapılan duyuruda, "Kazankaya Kanyonu’nda yürütülen çalışmalar nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla kanyona giriş ve çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara uyarı ve tedbir çağrısı:

Kaymakamlık, alınan tedbirin öncelikli amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. Yetkililer, kısıtlamalara uyulmasının önemli olduğunu belirterek, kanyonun yeniden açılacağı tarih hakkında "ikinci bir duyuruya kadar" beklenmesi gerektiğini bildirdi.

YOZGAT’IN AYDINCIK İLÇESİNDE BULUNAN KAZANKAYA KANYONU’NDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR BİR SÜRELİĞİNE...

YOZGAT’IN AYDINCIK İLÇESİNDE BULUNAN KAZANKAYA KANYONU’NDA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR BİR SÜRELİĞİNE KAPATILDI (ARŞİV)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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