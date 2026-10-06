Keban Baraj Gölü'nde gece balığında su samuru kameralara yakalandı

Elazığ'da, koruma altında bulunan su samuru, Keban Baraj Gölü'nde gece avına çıkan amatör bir balıkçının kamerasına takıldı. O anlar, bölgedeki yaban hayatının doğallığını ve çeşitliliğini yeniden gözler önüne serdi.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Sportif olta balıkçılığı yapan Mehmet Tuncay, gece saatlerinde kıyıda beklerken su içinde balık arayan su samurunu fark etti. Tuncay, su samurunun avlanma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti; kayıtlar, hayvanın su içinde hareketlerini ve av etkinliğini net şekilde gösteriyor.

bölgedeki yaban hayatının önemi:

Keban Baraj Gölü çevresi, çeşitli kuş ve su canlılarına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Koruma statüsündeki türlerden biri olan su samurunun burada gözlemlenmesi, bölgenin ekosistem açısından taşıdığı değeri doğruluyor. Görüntüler, yerel doğal yaşamın korunmasının önemini bir kez daha vurguluyor.

Olayın basit bir gözlemin ötesinde, yerel vatandaşların ve amatör doğa tutkunlarının bölgedeki türlerin kayıt altına alınmasında oynadığı rolü ortaya koyduğu belirtilebilir. Kaydedilen görüntüler, Keban Baraj Gölü'ndeki canlı çeşitliliği hakkında farkındalık yaratmaya katkı sağlıyor.

ELAZIĞ’DA GECE SAATLERİNDE BALIK AVINA ÇIKAN SU SAMURU GÖRÜNTÜLENDİ