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Keçiören'de evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen kişi tutuklandı

Keçiören'de komşuların ihbarı üzerine yapılan aramada evde 2 kilo 960 gram esrar, 7 kök kenevir ve yetiştirme ekipmanı ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keçiören'de evinde kenevir yetiştirdiği belirlenen kişi tutuklandı

Keçiören'de evde planlı kenevir yetiştirme operasyonu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, komşuların evden gelen farklı bitki kokusunu fark etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan ihbarın ardından gerçekleştirilen aramada, evin bir odasının tamamen kenevir yetiştirmek amacıyla düzenlendiği tespit edildi. Şüpheli E.A. hakkında yürütülen işlem sonunda adli mercilere sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

ihbar ve arama süreci:

Komşuların bildirimi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evde koku ve düzenek işaretleri fark ederek arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, odanın yeterli yapay ışık ve nemlendirme sistemiyle donatıldığı, yetiştirme sürecinin yaklaşık 45 gün sürdüğü belirlendi. Arama sırasında uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarlar:

Evde yapılan aramada toplam 2 kilo 960 gram esrar ile birlikte 7 kök hint keneviri bulundu. Ayrıca 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma cihazı ve 1 su pompası ele geçirildi. Bu bulgular, şüphelinin üretim amaçlı düzenek kurduğunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE EVİNDE ESRAR YETİŞTİRDİĞİ BELİRLENEN KİŞİYE OPERASYON DÜZENLENDİ...

ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE EVİNDE ESRAR YETİŞTİRDİĞİ BELİRLENEN KİŞİYE OPERASYON DÜZENLENDİ, OPERASYONDA 2 KİLO 960 GRAM ESRAR 7 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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