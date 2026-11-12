Kelebekler vadisi davasında karar değişti: Hakan Aysal tahliye edildi

Kelebekler vadisi davasında tahliye kararı

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen 11 Kasım 2026 tarihli tahliye müzekkeresi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Mahkeme yazısında, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11 Kasım 2026 tarihli ve 2025/380 esas sayılı yazısı doğrultusunda Hakan Aysal hakkında tahliye işlemi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

mahkeme yazısının ayrıntıları:

Müzekkere metninde, tahliye işlemlerinin tamamlanması için ikinci bir yazının Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği kaydedildi. Yazıda, Hakan Aysal'ın başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü olmaması kaydıyla cezaevinden tahliye edilmesi istendiği ifade edildi.

olayın geçmişi:

Olay, 19 Haziran 2018 tarihinde Fethiye'deki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinde meydana gelmişti. Semra Aysal, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetmiş; 7 aylık hamile olan Semra Aysal'ın karnındaki bebek de kurtarılamamıştı.

İlk etapta kaza olarak değerlendirilen olayın soruşturması sonucunda şüpheli bulunmuş ve eşi Hakan Aysal hakkında dava açılmıştı. Yargılama sonunda Hakan Aysal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunuyordu.

Bu gelişme, Kelebekler Vadisi cinayeti davasında yeni bir aşama oluşturdu. Tahliye işlemlerinin tamamlanması ve sonraki hukuki süreçlere ilişkin gelişmeler takip edilecek.

HAKAN VE SEMRA AYSAL, KELEBEKLER VADİSİ’NDE BU FOTOĞRAFI ÇEKTİRMİŞTİ